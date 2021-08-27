Предприятия Минпрома в I полугодии увеличили экспорт продукции почти на 40%

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Министерства промышленности в первом полугодии увеличили экспорт продукции почти на 40%, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства промышленности Олег Слепченко."В условиях потенциальных санкционных рисков и непредсказуемости поведения зарубежных контрагентов, сложной эпидемиологической обстановке в первом полугодии 2021 года сохранилась положительная динамика первого квартала по всем основным показателям финансово-хозяйственной деятельности подведомственных министерству организаций. Произведено промышленной продукции в фактических ценах более чем на Br8,7 млрд, темп роста к соответствующему периоду прошлого года - 142,1%. Поставлено продукции на экспорт более чем на $2,3 млрд, при темпе роста - 138,8%. Увеличен экспорт в Россию (150,7%), страны дальнего зарубежья (117,8%), Европу (131,9%), Америку (в 2,8 раза)", - рассказал Олег Слепченко.Минпромом выполнены все доведенные правительством ключевые показатели эффективности работы отрасли: рентабельность продаж в промышленности составила 9,5%, темп роста экспорта - 138,8%, снижение затрат на производство и реализацию продукции - минус 2,6%. Прибыль от реализации продукции - Br975 млн, рост более чем в два раза к соответствующему уровню 2020 года. Получена чистая прибыль по отрасли в целом. Заработная плата в подведомственных организациях выплачивается в полном объеме и своевременно."На второе полугодие поставлены амбициозные задачи. Объем производства и реализации не ниже сложившего уровня первого полугодия", - подчеркнул пресс-секретарь.-0-