Предприятия стройотрасли Беларуси в 2020 году планируют увеличить экспорт услуг почти на 6%

11 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Предприятия стройотрасли Беларуси в 2020 году планируют увеличить экспорт строительных, инженерных и архитектурных услуг на 5,9% по сравнению с 2019-м. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

"Экспорт услуг предприятий стройотрасли в 2019 году составил $736,4 млн, темп роста за этот период составил 87,3% при плане 122,5%. В планах на этот год - рост экспорта услуг примерно на 5,9%. И наша задача - выйти на эти параметры с учетом складывающейся ситуации", - отметили в пресс-службе.

Что касается экспорта основных стройматериалов предприятий Минстройархитектуры, то в 2019 году он составил почти $400 млн. Керамической плитки за этот период было отгружено на экспорт почти на $90 млн, полированного листового стекла - почти на $53 млн, цемента - на $81,5 млн, щебня - на $52,2 млн. "Если говорить об экспорте этих основных стройматериалов, то рост поставок произошел за прошлый год по керамической плитке - на 3% по сравнению с 2018 годом. По остальным позициям отмечается незначительное снижение темпов роста. Сложности для белорусских предприятий-экспортеров стройотрасли в прошлом году были связаны с ситуацией на мировом рынке", - подчеркнули в ведомстве. В планах на этот год увеличить экспорт товаров по организациям Минстройархитектуры на 2,5%.-0-