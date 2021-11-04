Предприятия цементного холдинга за январь-сентябрь увеличили рентабельность и экспорт

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия холдинга "Белорусская цементная компания" (БЦК) за январь - сентябрь увеличили рентабельность и экспорт. Итоги девяти месяцев были подведены на заседании наблюдательных советов дочерних компаний холдинга, которое состоялось на базе филиала №3 "Минский комбинат силикатных изделий" ОАО "БЦЗ", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

Как отметил на мероприятии генеральный директор управляющей компании холдинга "БЦК" Александр Довгало, за девять месяцев предприятиями обеспечено выполнение всех основных показателей, являющихся условием оказания государственной поддержки. В частности, рентабельность продаж установилась на отметке 5,2%, темп роста производительности составил 108,9%, рост прибыли от реализации - почти на Br8,5 млн.

"Благодаря проводимой работе и принимаемым мерам, в январе - сентябре удалось не только выполнить доведенный показатель по экспорту товаров, но и существенно его перевыполнить", - подчеркнул Александр Довгало.

Также в ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы снижения уровня затрат на фоне роста стоимости сырьевых материалов, удовлетворения потребительского спроса на продукцию БЦК, а также выполнения задачи, поставленной Министерством архитектуры и строительства - обеспечить объем промышленного производства по всем группам товаров по итогам года не ниже 100% к уровню 2020-го.-0-