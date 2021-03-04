Председатель ГТК Беларуси и член Коллегии ЕЭК обсудили создание в ЕАЭС единой системы транзита

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский и член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег Панкратов обсудили создание в ЕАЭС единой системы транзита и определение общего порядка применения навигационных пломб для отслеживания перевозок, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Владимир Орловский подчеркнул, что данные переговоры и принятые совместные решения станут шагом к эффективному взаимодействию в ЕАЭС как в таможенной, так и в транспортной сферах. В ответном слове Олег Панкратов поблагодарил за очную встречу и выразил уверенность в объективности рассмотрения актуальных вопросов повестки, а также выработке своевременных и согласованных решений по ним.

Стороны обсудили создание в ЕАЭС единой системы транзита и подходы к разработке соглашения по данному вопросу. Представители ГТК и ЕЭК обменялись мнениями о работе информационных ресурсов, необходимых для контроля за перевозками транзитных товаров. Олег Панкратов отметил: единая система таможенного транзита в ЕАЭС должна строиться на взаимовыгодной и конструктивной основе, а такие перевозки - быть привлекательными для третьих стран.

Обсуждался и общий порядок применения навигационных пломб для отслеживания перевозок, организация информационного взаимодействия национальных операторов. Председатель ГТК обратил внимание на то, что при подготовке проекта соглашения не остался без внимания опыт, который удалось накопить Беларуси за два года работы над развитием проекта. С использованием навигационных пломб в Беларуси выполнено порядка 75 тыс. перевозок.-0-