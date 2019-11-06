Председатель правления банка ВТБ (Беларусь) Сергей Суслопаров встретился с послом России в Беларуси

Председатель правления банка ВТБ (Беларусь) Сергей Суслопаров и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев на встрече в Минске обсудили перспективы сотрудничества.

Сергей Суслопаров сообщил о том, что наблюдательный совет ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) решил выделить финансовые средства на восстановление шести колоколов звонницы Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. Шесть колоколов изготовят на Воронежском колокололитейном заводе Анисимова, вес самого большого из них составит 4,2 т.

Решение принималось вместе с наместником Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря, архиепископом Новогрудским и Слонимским Гурием.

Дмитрий Мезенцев искренне поблагодарил председателя совета директоров банка ВТБ (Беларусь) Дениса Бортникова за положительное решение о финансировании реставрации. Посол подчеркнул особую значимость для Русской православной церкви, Белорусского Экзархата, православных христиан Беларуси и России торжеств по случаю 500-летия основания Успенского Жировичского монастыря и 550-летия явления чудотворной Жировичской иконы Божией Матери.

Участники встречи подтвердили готовность продолжить совместную работу над социальными проектами.

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