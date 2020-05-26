ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 26 мая 2020
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:48 Почти 60% граждан стран ЕС испытывают финансовые проблемы из-за пандемии В мире
18:44 БЖД поддержала проект по перевозке контрейлеров в сообщении с Калининградской областью Экономика
18:35 Электронная ярмарка вакансий для жителей Логойского района пройдет 27 мая Регионы
18:25 Храм Покрова Божией Матери откроется в Мстиславском районе после 10 лет реконструкции Регионы
18:16 Представитель Молдовы впервые участвовала в заседании Коллегии ЕЭК Экономика
17:56 БУТБ изменит порядок аккредитации биржевых брокеров с 1 июня Экономика
17:52 Посол Украины на встрече с Макеем передал вышиванку - подарок Лукашенко от Зеленского Общество
17:51 ЕЭК предложила странам ЕАЭС выработать критерии возобновления международного ж/д и авиасообщения Общество
17:37 "Белнефтехим" не видит проблем переориентировать экспорт топлива после запрета РФ на ввоз Экономика
17:11 Выступления лауреатов конкурса "Маладыя таленты Беларусі" прозвучат в радиоэфире 30-31 мая Афиша
16:47 Кобринский маслосырзавод намерен вложить 2 млн евро в модернизацию цеха мороженого Регионы
16:38 ЧЕ по дзюдо перенесен на ноябрь Спорт
16:36 На разработку вакцины от коронавируса собрано уже более 9,5 млрд евро В мире
16:34 Румас дал оценку эффективности реализации госпрограмм в 2019 году Экономика
16:33 Предприниматель из Могилева подозревается в мошенничестве в особо крупном размере Происшествия
16:27 Всемирный банк рассматривает возможность финподдержки малого и среднего бизнеса в Беларуси Экономика
16:12 Пик распространения коронавируса считается пройденным - Путин В мире
16:03 ЕЭК установила антидемпинговую пошлину на гербициды из Великобритании Экономика
15:50 В Могилевской области аттестаты получат около 5,5 тыс. одиннадцатиклассников Регионы
15:49 Около 1,2 тыс. км береговой линии приведено в порядок во время акции "Чистый водоем" Общество
15:29 Белорусские ученые разрабатывают биочернила для 3D-печати костной ткани Технологии
15:29 Мужчина и женщина напали на правоохранителей в Столбцах Происшествия
15:21 Дмитрий Лукашенко переизбран председателем центрального совета Президентского спортивного клуба Спорт
15:09 Парад Победы в России пройдет 24 июня В мире
15:06 ОДКБ будет расширять взаимодействие с ООН в сфере миротворческой деятельности Политика
15:02 Главы МИД ОДКБ призвали сберечь историческую правду об освобождении мира от нацизма Политика
14:58 Главы МИД ОДКБ высказались за формирование более справедливого и демократического мироустройства Политика
14:48 Италия содействует укреплению диалога Беларуси и ЕС - посол Политика
14:42 В Беларуси завершается разработка двух противоопухолевых препаратов Общество
14:34 Зась: угрозы безопасности странам ОДКБ нарастают по всем направлениям Политика
Все новости
Все новости
Экономика
26 мая 2020, 18:16

Представитель Молдовы впервые участвовала в заседании Коллегии ЕЭК

Оксана Гречаный. Фото ЕЭК
Оксана Гречаный. Фото ЕЭК

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Полномочный представитель правительства Молдовы в Евразийской экономической комиссии Оксана Гречаный сегодня впервые приняла участие в заседании Коллегии ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Оксаной Гречаный вручила копию письма премьер-министра Молдовы Иона Кику в адрес председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича о предоставлении ей полномочий. "Уверен, что это назначение послужит дальнейшему развитию всестороннего взаимодействия между Молдовой, Евразийской экономической комиссией и государствами - членами Евразийского экономического союза", - подчеркнул в письме Ион Кику.

Михаил Мясникович поприветствовал Оксану Гречаный на заседании Коллегии ЕЭК, пожелав ей успехов на этом ответственном посту. "Для нас очень важно участвовать в заседаниях, особенно учитывая то, что Молдова является первым государством-наблюдателем при ЕАЭС. Надеемся, что будем хорошим примером и нашему примеру последуют другие страны", - отметила Оксана Гречаный.

Статус государства-наблюдателя при ЕАЭС предоставлен Республике Молдова 14 мая 2018 года Высшим Евразийским экономическим советом. В соответствии с Положением о статусе государства-наблюдателя при ЕАЭС правительство государства, получившего статус государства - наблюдателя при союзе, направляет по месту пребывания ЕЭК лицо, на постоянной основе уполномоченное на регулярное взаимодействие с ней и ее органами. "Представитель способствует установлению и поддержанию регулярных контактов соответствующих органов исполнительной власти государства-наблюдателя с комиссией по вопросам развития торгово-экономического взаимодействия, технического, таможенного, санитарного и фитосанитарного регулирования, другим вопросам, отнесенным к сфере ведения комиссии, а также содействует диалогу и сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес для государства-наблюдателя и государств-членов, - напомнили в ЕЭК. - Кроме того, представитель, сотрудники его аппарата и другие представители государства-наблюдателя вправе участвовать по приглашению в заседаниях консультативных органов при комиссии, а также в заседаниях Коллегии ЕЭК и Совета ЕЭК без права голоса. Приглашения направляются государству-наблюдателю на все заседания, за исключением заседаний по вопросам, которые признаны закрытыми по просьбе члена Коллегии ЕЭК и (или) государства - члена ЕАЭС".

В ЕАЭС входят Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЕЭК заседания Молдова
Новости рубрики Экономика
Фото из архива БЖД поддержала проект по перевозке контрейлеров в сообщении с Калининградской областью
Фото из архива БУТБ изменит порядок аккредитации биржевых брокеров с 1 июня
Фото из архива "Белнефтехим" не видит проблем переориентировать экспорт топлива после запрета РФ на ввоз
Фото из архива Румас дал оценку эффективности реализации госпрограмм в 2019 году
Алекс Кремер. Фото из архива Всемирный банк рассматривает возможность финподдержки малого и среднего бизнеса в Беларуси
Фото из архива ЕЭК установила антидемпинговую пошлину на гербициды из Великобритании
Главное
Нет дефицита и ажиотажа - Лукашенко доложили о ситуации на потребительском рынке и ценообразовании
Вопросы оплаты труда в бюджетных организациях вынесены на обсуждение у Президента Беларуси
В Беларуси выздоровели и выписаны 15 086 пациентов с COVID-19
В Минске появилась инклюзивная кофейня, ее создатель и бариста - инвалиды-колясочники
Топ-новости
Лукашенко поддержал проект указа по зарплатам в бюджетной сфере
"Белнефтехим" не видит проблем переориентировать экспорт топлива после запрета РФ на ввоз
Всемирный банк рассматривает возможность финподдержки малого и среднего бизнеса в Беларуси
Исаченко: обращения граждан для депутатского корпуса - первоисточник информации о ситуации на местах
МАРТ ввел мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи
Посол Украины на встрече с Макеем передал вышиванку - подарок Лукашенко от Зеленского
Маски и дезинфицирующие средства должны быть в наличии в некоторых торговых объектах - МАРТ
Италия рассчитывает на товарооборот с Беларусью в 1 млрд евро - посол
Совмин назначил новых замминистра транспорта и коммуникаций и зампреда "Беллесбумпрома"
В Беларуси завершается разработка двух противоопухолевых препаратов
Суперкомпьютеры помогут белорусским ученым в поиске препаратов для борьбы с коронавирусом
Беларусбанк изменил порядок погашения кредитов, выданных через интернет-банкинг
Условия для развития сельхозкультур улучшились благодаря потеплению - Белгидромет
В Беларуси стартовал благотворительный проект "День защиты детей с БРСМ"
Минобразования рекомендует организовать в школах консультации по ЦТ для выпускников 11-х классов
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.