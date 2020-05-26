Представитель Молдовы впервые участвовала в заседании Коллегии ЕЭК

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Полномочный представитель правительства Молдовы в Евразийской экономической комиссии Оксана Гречаный сегодня впервые приняла участие в заседании Коллегии ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Оксаной Гречаный вручила копию письма премьер-министра Молдовы Иона Кику в адрес председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича о предоставлении ей полномочий. "Уверен, что это назначение послужит дальнейшему развитию всестороннего взаимодействия между Молдовой, Евразийской экономической комиссией и государствами - членами Евразийского экономического союза", - подчеркнул в письме Ион Кику.

Михаил Мясникович поприветствовал Оксану Гречаный на заседании Коллегии ЕЭК, пожелав ей успехов на этом ответственном посту. "Для нас очень важно участвовать в заседаниях, особенно учитывая то, что Молдова является первым государством-наблюдателем при ЕАЭС. Надеемся, что будем хорошим примером и нашему примеру последуют другие страны", - отметила Оксана Гречаный.

Статус государства-наблюдателя при ЕАЭС предоставлен Республике Молдова 14 мая 2018 года Высшим Евразийским экономическим советом. В соответствии с Положением о статусе государства-наблюдателя при ЕАЭС правительство государства, получившего статус государства - наблюдателя при союзе, направляет по месту пребывания ЕЭК лицо, на постоянной основе уполномоченное на регулярное взаимодействие с ней и ее органами. "Представитель способствует установлению и поддержанию регулярных контактов соответствующих органов исполнительной власти государства-наблюдателя с комиссией по вопросам развития торгово-экономического взаимодействия, технического, таможенного, санитарного и фитосанитарного регулирования, другим вопросам, отнесенным к сфере ведения комиссии, а также содействует диалогу и сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес для государства-наблюдателя и государств-членов, - напомнили в ЕЭК. - Кроме того, представитель, сотрудники его аппарата и другие представители государства-наблюдателя вправе участвовать по приглашению в заседаниях консультативных органов при комиссии, а также в заседаниях Коллегии ЕЭК и Совета ЕЭК без права голоса. Приглашения направляются государству-наблюдателю на все заседания, за исключением заседаний по вопросам, которые признаны закрытыми по просьбе члена Коллегии ЕЭК и (или) государства - члена ЕАЭС".

В ЕАЭС входят Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.-0-