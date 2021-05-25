Представители Агентства по ядерному регулированию Турции посещают Беларусь

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 24 по 28 мая организован визит в Беларусь представителей Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики (NDK) во главе с руководителем Зафером Демирджаном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Это первое двустороннее мероприятие в рамках реализации меморандума о взаимопонимании между Департаментом по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Агентством по ядерному регулированию Турецкой Республики о сотрудничестве и обмене информацией в области ядерной безопасности и радиационной защиты. Программой визита предусмотрены встречи турецкой делегации с руководством и работниками МЧС и Госатомнадзора, обсуждение вопросов, связанных с регулированием ядерной и радиационной безопасности - развитие регулирующей инфраструктуры, лицензирование деятельности в области использования атомной энергии, надзор за сооружением АЭС, проведение регулирующих инспекций в ходе строительства и ввода в эксплуатацию важных для безопасности систем, структур и компонентов, регулирующий надзор за поставкой и производством оборудования для АЭС, управление изменениями на этапе строительства и монтажа, извлеченные уроки на этапе пусконаладочных работ на АЭС, партнерские обзоры в рамках стресс-тестов АЭС.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец подчеркнул, что у стран много общего. Беларусь, как и Турция, является страной-новичком в ядерной энергетике, в них строятся атомные электростанции по одному и тому же российскому проекту АЭС-2006 с реакторами ВВЭР-1200, а регулирующая инфраструктура обеих стран развивается с опорой на стандарты безопасности МАГАТЭ.

Начальник Госатомнадзора Ольга Луговская отметила исторический характер визита как начала официального взаимодействия Госатомнадзора и NDK с опорой на заключенный в 2020 году меморандум и выразила надежду, что подобные встречи станут доброй традицией.

В свою очередь Зафер Демирджан поблагодарил белорусских коллег за организацию визита и сотрудничество, отметил важность и обоюдную пользу обмена опытом для совершенствования регулирующей деятельности в странах.

27 мая представители NDK посетят площадку Белорусской АЭС.-0-