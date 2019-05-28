Представители деловых кругов Беларуси, Китая и Японии обсудили потенциал парка "Великий камень"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый деловой семинар-форум с участием официальных и деловых кругов Беларуси, Китая и Японии по продвижению индустриального парка "Великий камень" и экономического потенциала Беларуси состоялся сегодня Токио. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Японии.

В форуме приняли участие около 70 бизнесменов из трех стран, представители министерств экономики, торговли и промышленности Японии, Министерства коммерции Китая, посольства Китая в Японии. От нашей страны на мероприятии присутствовали представители Министерства иностранных дел, руководства Минской области, администрации индустриального парка, БелАЗа.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китайской Народной Республике Кирилл Рудый выступил модератором панельной дискуссии по теме "Успешный опыт участия зарубежных компаний в реализации проектов на территории Республики Беларусь". Дипломат пригласил потенциальных инвесторов посетить нашу страну 2 июля, чтобы принять участие в региональном международном форуме, который пройдет в парке "Великий камень".

Организаторами мероприятия в Токио выступили посольства Беларуси в Японии и в Китае, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", Японский институт зарубежных инвестиций (JOI).-0-