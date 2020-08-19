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19 августа 2020, 18:20

Премьер-министры Беларуси и России обсудили наращивание экономического сотрудничества

Фото из архива
Фото из архива

19 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин сегодня в телефонном разговоре обсудили наращивание экономического сотрудничества двух стран. Информацию об этом распространила пресс-служба правительства РФ.

"Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Главы правительств согласились с важностью дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства", - добавили в пресс-службе правительства России.-0-

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Теги
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