Премьер-министры Беларуси и России обсудили сотрудничество в энергетике

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель правительства России Михаил Мишустин в телефонном разговоре обсудили сотрудничество в сфере энергетики и промышленности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Главы правительств обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия Беларуси и России, том числе в контексте углубления сотрудничества в рамках Союзного государства. Особое внимание во время разговора стороны уделили вопросам сотрудничества в сфере энергетики и промышленности", - отметили в пресс-службе.

"Премьер-министры подчеркнули, что сложившийся конструктивный характер торгово-экономического взаимодействия в дальнейшем будет только укрепляться", - добавили в пресс-службе.-0-