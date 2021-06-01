Премьер-министры Беларуси и России обсудили взаимодействие в энергетике и транспортной сфере

Михаил Мишустин и Роман Головченко. Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие стран в энергетической и транспортной сферах, а также в налоговом администрировании. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

"Главы правительств продолжили обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в развитие переговоров, состоявшихся 27-28 мая в Минске в ходе заседания Совета глав правительств СНГ. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической и транспортной сферах, а также в налоговом администрировании", - говорится в сообщении.

Михаил Мишустин и Роман Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве. Главы правительств скоординировали подходы в контексте борьбы с коронавирусной инфекцией.-0-