Президент Кубы: для расширения сотрудничества с Беларусью есть все предпосылки

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для расширения сотрудничества Кубы и Беларуси существуют все предпосылки, заявил Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Существует достаточно насыщенный обмен, который имеет политические предпосылки и основан на исторической дружбе между нашими народами, очень важную роль в этом сыграли Фидель Кастро, Рауль Кастро и Александр Лукашенко. Наши экономики являются взаимодополняющими", - считает Мигель Марио Диас-Канель Бермудес

Так, Куба импортирует продукцию белорусского машиностроения и удобрения, а в Беларусь идет кубинская биотехнологическая продукция и лекарственные препараты.

"Мы большое внимание уделяем опыту Беларуси в области сельского хозяйства. Есть интерес в развитии электротранспорта. Туризм, образовательные программы, исследовательские проекты, модернизация оборудования и техники - все это обсуждалось на встречах в Минске. Для расширения сотрудничества существуют все предпосылки. И, конечно, мы бы хотели видеть инвестиции со стороны Беларуси в нашу страну", - добавил кубинский лидер.

По его мнению, необходимо развивать контакты в области культуры и спорта, это также объединяет народы.

Беларусь стала одной из первых стран, которую Мигель Марио Диас-Канель Бермудес посетил в качестве Президента Кубы. По его словам, встреча с главой белорусского государства была очень теплой. Президенты обсудили широкий круг вопросов многосторонней и региональной повестки и подтвердили желание развивать белорусско-кубинское сотрудничество.

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес выразил удовлетворение состоявшимся в Беларусь визитом. "Будьте уверены, Куба для вас всегда будет хорошим другом", - подчеркнул он.-0-