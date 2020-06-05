5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прибытие танкера с американской нефтью для Беларуси в Клайпеду ожидается вечером 5 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Танкер с американской нефтью уже на подходе. Прибытие в Клайпеду ожидается сегодня вечером", - сообщил Александр Тищенко.

Танкер вышел из порта Beaumont (Техас) 16 мая. Из клайпедского порта на "Нафтан" транспортировка будет идти по железной дороге, это займет около 1,5 недели.

Как сообщалось, танкер доставит для Беларуси 80 тыс. т американской нефти сорта Bakken. Это будет 12-й танкер с альтернативной нефтью для Беларуси с начала текущего года. Сделка заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT.-0-