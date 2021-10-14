Приморский край России заинтересован в увеличении поставок белорусской продукции

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приморский край России заинтересован в увеличении объемов поставок белорусской продукции. Об этом шла речь на встречах представителей двух регионов во время Дней Республики Беларусь во Владивостоке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской торгово-промышленной палаты.

Программа мероприятий включала проведение фестиваля белорусской продукции, выставки крупногабаритной техники и бизнес-форума, в котором приняли участие более 60 приморских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Беларусью. Стороны рассмотрели возможности увеличения объемов поставок белорусской продукции торговым сетям российского региона и перспективные проекты кооперации.

В церемонии открытия фестиваля белорусской продукции приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. Они отметили неразрывные связи народов двух стран, общность традиций и культуры, а также активное развитие деловых контактов между регионами, в том числе между Приморским краем и Могилевской областью, несмотря на расстояние.

На главной площади Владивостока была представлена экспозиция продукции 11 белорусских производителей. Продукты питания - молочные, мясные деликатесы, кондитерские и хлебобулочные изделия - представили ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод", Брестский, Бобруйский, Могилевский и Пинский мясокомбинаты, ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай", ОАО "Красный Пищевик" и кондитерская фабрика "Коммунарка". Компания "Лента" презентовала жителям Приморья линейку гардинного полотна и комплектов домашнего текстиля, а ОАО "Полесье" - широкий ассортимент женского, мужского и детского трикотажа.

На выставке крупногабаритной техники были представлены тракторы "Беларус" от Минского тракторного завода, техника акционерных обществ "АМКОДОР", "Гомсельмаш", "Лидсельмаш", а также линейка шин от ОАО "Белшина".-0-

Фото Белорусской торгово-промышленной палаты