Принять участие в международной выставке в Шанхае готовы 90 белорусских предприятий

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принять участие в Китайской международной выставке импорта в Шанхае готовы 90 белорусских предприятий. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА на тему "Актуальные вопросы поддержки экспорта".

Во время пресс-конференции

Проведение этой выставки запланировано на ноябрь этого года. "И мы ожидаем, что выставка все же состоится, но наши китайские партнеры пока не могут этого подтвердить. Свою "домашнюю работу" мы сделали, в списке участников от Беларуси - 90 предприятий. Мы сделали проект дизайна национального стенда, который будет представлен в виде Мирского замка. Сейчас мы ждем ответа от китайских партнеров, чтобы хотя бы подписать финансовые документы и двигаться дальше. Несмотря на непростые условия и все трудности, связанные с пандемией, представители белорусского бизнеса готовы ехать в Шанхай", - рассказал руководитель палаты.

Владимир Улахович высказал мнение, что отечественные предприятия пострадали в основном не от самой пандемии, а от закрытия границ. "По сути, блокирована вся деловая жизнь, хотя и в этих условиях мы смогли многое сделать. Мы ни на один день не остановили свою деятельность, и, начиная с апреля, провели почти 200 мероприятий вместе с нашими региональными отделениями. В режим онлайн переведены и выставки", - отметил он. Так, с 14 октября 2020 года по 14 января 2021-го пройдет Международная промышленная онлайн-выставка TeMEx.

Выставка объединит на одной площадке компании из разных стран мира и новинки широкого тематического спектра - от крупногабаритных машин и сырья для промышленности до научно-технических разработок, IT-решений и автоматизированных систем. Название выставки расшифровывается как Technology and Machinery Expo, то есть выставка технологий и оборудования. Ее основной слоган - "Важно каждое звено!" - призван подчеркнуть идею взаимосвязи промышленности каждой страны с глобальной экономической системой.

В рамках выставки в онлайн-формате будет проведен ряд деловых мероприятий с участием представителей государственных органов и предприятий из различных стран. Участие в мероприятии уже подтвердили Национальная академия наук Беларуси, "Амкодор", БЕЛАЗ, Белорусский металлургический завод, Минский автомобильный завод, Минский электротехнический завод им.В.И.Козлова и "Могилевлифтмаш".-0-

Фото Сергея Шелега

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