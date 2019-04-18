Принята разработанная с участием ЕБРР стратегия развития "Белавтодора" до 2023 года /дополнено/

18 апреля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Стратегию развития холдинга "Белавтодор" на ближайшие четыре года, разработанную с участием ЕБРР, утвердили сегодня на заседании наблюдательного совета в Государственном комитете по имуществу, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил первый заместитель председателя Госкомимущества Алексей Васильев, при подготовке стратегии был проведен анализ состояния дел в отрасли и применены лучшие методики.

"Проделанная совместная работа по разработке стратегии позволяет заложить основу для устойчивого роста и укрепления позиций "Белавтодора" как на внутреннем, так и на внешних рынках", - подчеркнул генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" Юрий Масюк.

В соответствии со стратегией планируется диверсифицировать позиции холдинга и нарастить выручку до $470 млн. Согласно оценкам, при условии реализации всех стратегических инициатив прирост выручки в 2023 году к уровню 2019-го может составить 45 процентных пунктов. При этом в текущем году запланирован 5%-й прирост выручки к уровню 2018 года.

Как отметил партнер ООО "Сивитта БиУай", одного из консультантов по стратегии, Даниэль Крутцинна, стратегия предусматривает 2 приоритетных направления реализации. Это рост продаж на внутреннем и внешних рынках в целях увеличения выручки, а также реорганизация и оптимизация процессов для сокращения затрат. Для реализации этих приоритетных направлений предусмотрено семь стратегических инициатив. В частности, оптимизация избыточных и непрофильных активов, централизация функционала, создание эффективной системы продаж и системы управления проектами. Первоначальной задачей в рамках стратегии является выход в 2019 году на безубыточную работу.

По оценкам специалистов, общие расходы на реализацию стратегии составят $57,3 млн.

По мнению председателя Государственного комитета по имуществу Андрея Гаева, принятая стратегия - это вполне реальная программа. "Сейчас важно выполнить все запланированное, тем более что совпал баланс мнений как профессионалов, изучавших этот вопрос и вырабатывавших предложения, так и тех, кто непосредственно в холдинге работает и представляет интересы государства", - подчеркнул он.

По каждому из обозначенных пунктов стратегии, считает Андрей Гаев, предстоит серьезная работа. В частности, это касается мероприятий по усилению бренда холдинга. Что касается активизации позиций холдинга на внешних рынках, председатель ведомства отметил: "Когда мы говорим об усилении украинского направления, затрагивая молдавский вектор, мы не снимаем со счетов Российскую Федерацию с ее емким рынком на сопредельных областях, не снимаем с себя задач по выходу на западные границы Беларуси". Андрей Гаев выразил уверенность в том, что реализация стратегии будет способствовать формированию позитивного бренда холдинга в сопредельных странах.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) участвует в одном из глобальных проектов по выстраиванию в Беларуси системы управления госактивами на республиканском уровне, которая отрабатывается на примере организаций Госкомимущества, в том числе холдинга "Белавтодор". Цель работы по совершенствованию коруправления холдингом "Белавтодор" с участием международных экспертов - содействовать совершенствованию корпоративного управления. Работа проводится согласно меморандуму, заключенному в 2017 году между правительством Беларуси и ЕБРР и направленному на развитие системы управления госпредприятиями.

В составе холдинга "Белавтодор" 13 дорожно-строительных, мостостроительных, промышленных и транспортных компаний. Органами управления ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" являются общее собрание акционеров, наблюдательный совет и единоличный исполнительный орган - генеральный директор.-0-