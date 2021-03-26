Прямые иностранные инвестиции в СЭЗ "Брест" выросли в 2020 году в 1,7 раза

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе в свободной экономической зоне "Брест" выросли в прошлом году по сравнению с 2019-м в 1,7 раза и составили $42,5 млн. Это почти 60% всех ПИИ на чистой основе, привлеченных в Брестскую область, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главы администрации СЭЗ Александр Шукайло.

Удельный вес СЭЗ в объеме экспорта Брестской области вырос в прошлом году на 1,1% до 29,2% и достиг $770 млн. Объем производства по сравнению с предыдущим периодом - на 14,2% до Br2,6 млрд. Инвестиции в основной капитал увеличились на 29,4% и составили Br187 млн.

"В 2020 году субъекты хозяйствования СЭЗ сработали с чистой прибылью на Br263 млн. Это лучший показатель среди свободных экономических зон страны. В бюджеты всех уровней наши резиденты уплатили налогов на сумму Br220 млн. Было зарегистрировано семь новых предприятий, в том числе два с иностранным капиталом, с объемом инвестиций около $35 млн. В этом году думаем зарегистрировать не менее пяти резидентов", - отметил замглавы администрации.

Так, сейчас готовится к регистрации белорусское предприятие по выпуску комплектов сборно-щитовых домов, которое разместится в промзоне "Аэропорт". Во втором квартале планируется зарегистрировать предприятие с немецким капиталом, которое будет выпускать сувенирную продукцию и товары бытового назначения из металла и древесины. Польская компания готовит бизнес-план по организации в СЭЗ производства офисной мебели. В Кобрине предприятие с белорусским капиталом планирует наладить производство клееного бруса. Ведутся переговоры с российской компанией по организации производства светодиодных светильников нового поколения для помещений АПК.

"Идут переговоры с немецкой автомобильной компанией по вопросу организации на территории СЭЗ производства кемперов. Предполагается, что в Брест будет приходить автомобильная база (в зависимости от страны-импортера - "Мерседес", "Фиат", "Ситроен"), а на предприятии - производиться и монтироваться на автомобиль жилой модуль. Комплектация будет выполняться в кооперации с нашими мебельщиками и другими предприятиями-резидентами СЭЗ", - сказал Александр Шукайло.

Недавно Брест посетили представители крупной немецкой логистической компании. В планах у бизнесменов - создание на территории свободной экономической зоны перевалочного хаба. А буквально 24 марта состоялась встреча с представителями компании из Нидерландов. Рассматривалась возможность реализации проекта по созданию крупного экспортно ориентированного деревообрабатывающего производства. В планах потенциального инвестора - строительство двух мебельных фабрик. Проект оценивается не менее чем в 100 млн евро.-0-