Проблемные вопросы предприятий и отраслей не должны замалчиваться - Червяков

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемные вопросы предприятий и отраслей не должны замалчиваться на фоне положительных тенденций экономического развития района. Oб этом заявил министр экономики Александр Червяков на заседании Вилейского райисполкома во время обсуждения итогов работы экономики региона за первое полугодие текущего года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

По словам министра, в целом в районе используются возможности для социально-экономического развития, которые предоставляет текущая благоприятная конъюнктура. И за счет этого отмечаются положительные тенденции: стабилен уровень занятости, растет заработная плата, регион работает с чистой прибылью. В то же время для сохранения этих тенденций необходимо мобилизовать дополнительные резервы.

"Вилейский район находится в выгодных условиях: близость столицы, есть ресурсы, потенциал и компетенции для развития промышленности, в частности, ее высокотехнологичного сегмента. И, конечно, туриндустрия. Уникальное природное богатство и историко-культурное наследие делают район привлекательным центром для туризма. Рядом находится Национальный парк "Нарочанский". В совокупности все это формирует благоприятные условия для создания в районе туристического кластера - места отдыха белорусов и иностранных гостей", - отметил Александр Червяков.

Кроме того, по мнению министра, развитие района сдерживает неэффективная работа отдельных организаций. "Требуется активно продолжать работу в соответствии с планом действий по снижению долговой нагрузки. Здесь особую роль должны играть местные комиссии в части предупреждения неплатежеспособности предприятий и принятия мер по улучшению финансового состояния. В этом направлении следует усилить работу местной вертикали власти, не делая различия между государственными и частными предприятиями. Стоит задача сберечь наш ключевой ресурс - трудовой актив. Эффективность его использования определяется достойной заработной платой", - подчеркнул он.

При обсуждении мер стимулирования инвестиционной активности в Вилейском районе Александр Червяков призвал активнее применять индивидуальный подход к каждому инвестору. Должны быть регулярные встречи с бизнесом и оперативное решение в открытом диалоге возникающих вопросов, обратил внимание он.

Министр экономики констатировал, что каждая из обозначенных на заседании райисполкома проблем должна найти развязку в программе социально-экономического развития Вилейского района на пятилетку. Тем самым будут созданы условия для стабильной работы экономики - гарантированный рост доходов, эффективная занятость, высокие стандарты социальной защиты населения.

Также во время рабочей поездки министр посетил ОАО "Вилейский ремонтный завод". Александр Червяков оценил его производственный потенциал и ответил на вопросы трудового коллектива.-0-