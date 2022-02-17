Продажа цемента на внутреннем рынке переводится на БУТБ

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация цемента и блоков из ячеистого бетона на внутреннем рынке с 1 апреля будет осуществляться на торгах Белорусской универсальной товарной биржи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Исключение составят закупки в рамках строительства объектов, финансируемых из средств республиканского бюджета и приравненных к нему фондов, строительство жилья, а также розничные продажи населению. "На начальном этапе биржевые торги данной продукцией будут проводиться дважды в неделю, по вторникам и четвергам, однако по мере расширения круга участников не исключено введение дополнительных торговых сессий", - рассказали в пресс-службе.

Ожидается, что перевод реализации портландцемента и блоков из ячеистого бетона на биржевую площадку обеспечит формирование объективных рыночных цен для белорусских потребителей с учетом сезонных колебаний спроса, в то время как поставщики получат надежный канал сбыта с готовым пулом потенциальных покупателей.

"Важно понимать, что для потребителей принципиально ничего не изменится. Они, как и раньше, смогут приобретать нужные им объемы цемента или блоков, планируя закупки с учетом установленного графика торгов. При этом для крупных покупателей предусмотрена возможность заключения долгосрочных биржевых контрактов, в том числе годовых, с ежеквартальной корректировкой цены или без нее. Основное нововведение заключается в механизме ценообразования, который позволит соблюдать баланс интересов производителей и потребителей. В настоящее время идут подготовительные мероприятия и информационная работа с участниками рынка, поскольку многие из них еще никогда не использовали биржевую площадку в своей деятельности", - отметили в пресс-службе.

Торги цементом на внутренний рынок проводятся на БУТБ с прошлого года, однако до сих пор объемы продаж были относительно небольшими. Так, за 2021 год реализовано 151 тыс. т портландцемента на сессионных биржевых торгах и 163 тыс. куб.м блоков из ячеистого бетона через B2B-площадку БУТБ. В текущем году для удобства покупателей и цемент, и блоки продаются одновременно на совмещенных торговых сессиях, а с 17 февраля в преддверии нового строительного сезона количество таких сессий увеличивается с одной в неделю до двух.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-