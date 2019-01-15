Продажи имущества через БУТБ в 2018 году выросли на 68%

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам электронных торгов, состоявшихся в 2018 году на электронной площадке "БУТБ-Имущество" ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), реализовано имущества и имущественных прав на сумму Br2,9 млн, что на 68% больше показателя 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

При этом дополнительная выручка организаторов торгов по итогам прошлого года выросла в 2,7 раза до Br1,3 млн.

"Положительная динамика обусловлена увеличившимся на 78% количеством результативных торгов (когда на покупку имущества претендуют два и более участников), а также высокой стартовой ценой ряда выставлявшихся на продажу объектов", - пояснил Роман Янив.

Самый высокий уровень конкуренции был зафиксирован на торгах по реализации кинотеатра "Юбилейный" в Гомеле. Желание приобрести этот объект недвижимости изъявили шесть юридических лиц и один индивидуальный предприниматель. Победитель определился только после 11368-й ставки. В результате цена кинотеатра выросла в 1701 раз до Br250,2 тыс.

Самым дорогим лотом, реализованным на площадке "БУТБ-Имущество" в прошлом году, стал детский лагерь "Чайка" в поселке Колодищи Минского района. На торги зарегистрировался только один участник, поэтому объект недвижимости был продан по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за Br557,6 тыс.

В прошлом году нашло инвестора и здание бывшего морга в Бобруйске. При начальной стоимости Br49 лот подорожал почти в 56 раз до Br2,7 тыс. В торгах участвовали два юридических лица, которые в течение восьми часов сделали 366 ставок с шагом 15%.

Всего в 2018 году на площадке "БУТБ-Имущество" было продано 58 лотов, или 16% от общего количества выставленных на электронные торги объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе земельных участков.-0-