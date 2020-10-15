Продажи мясного сырья через БУТБ увеличились на 34%

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) с начала года совершено около 1 тыс. сделок по реализации мясного сырья для нужд отечественных переработчиков. В стоимостном выражении продажи выросли на 34%, до Br40,2 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Более половины этой суммы обеспечили белорусские производители. Наибольшим спросом у покупателей пользовалась замороженное и охлажденное мясо крупного рогатого скота, а также субпродукты.

На долю иностранных поставщиков из Великобритании, Латвии, Литвы и Польши пришлось 47% всех сделок с мясным сырьем. За рубежом в основном закупалась свинина и мясо птицы.

На БУТБ отмечают, что в последнее время повышенную активность проявляют крупные мясопереработчики, закупающие на биржевой площадке необходимое им сырье. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года некоторые мясоперерабатывающие предприятия увеличили закупки на 50-70%. Прежде всего это касается импортной продукции. Дело в том, что на фоне сокращения производства мяса в основных странах-экспортерах многие зарубежные поставщики существенно подняли цены. Однако на биржевых торгах за счет конкуренции этот скачок цен удается частично нивелировать. Поэтому сегодня одним из ключевых факторов, стимулирующих отечественных переработчиков расширять применение биржевого механизма, является возможность сэкономить на закупках мясного сырья", - сообщили в пресс-службе БУТБ.-0-