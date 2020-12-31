Продажи шрота масличных через БУТБ в январе-ноябре увеличились на 21%

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажи шрота масличных через Белорусскую универсальную товарную биржу в январе-ноябре увеличились на 21%, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

За 11 месяцев 2020 года сельхозпредприятия совершили на Белорусской универсальной товарной бирже почти 1,5 тыс. сделок по закупке шротов и жмыхов масличных культур на общую сумму Br287 млн. По сравнению с январем - ноябрем 2019 года продажи этой продукции выросли на 21%, обеспечив более 30% от общего объема реализации товаров сельскохозяйственной группы.

Наиболее востребованными позициями на биржевых торгах были соевый и подсолнечный шрот, которые широко применяются в животноводстве как белковая добавка к кормам. При этом, как отметили в пресс-службе БУТБ, за счет высокого уровня конкуренции между поставщиками закупочные цены на биржевом рынке были в среднем на 2% ниже, чем на внебиржевом. "Шрот масличных пользуется стабильно высоким спросом на биржевых торгах, а объемы закупок за одну торговую сессию исчисляются тысячами тонн. Поэтому даже небольшое снижение цены обеспечивает ощутимую экономию средств. По нашим подсчетам, за январь - ноябрь этого года покупатели соевого и подсолнечного шрота сэкономили свыше Br3 млн", - рассказали в пресс-службе.

Возможность приобрести шрот по более низкой цене способствует росту биржевого сегмента этого рынка, и сегодня доля биржи в общем объеме закупок шрота масличных субъектами хозяйствования Беларуси составляет около 40%, добавили в БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-