Продажи зерна через БУТБ с начала года выросли практически вдвое

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажи зерна через Белорусскую универсальную товарную биржу с начала года выросли практически вдвое, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

По данным БУТБ, с начала года отечественные сельскохозяйственные организации закупили на биржевых торгах 163,5 тыс. т зерновых культур на общую сумму Br78,1 млн. Таким образом, в натуральном выражении продажи данной продукции увеличились в 1,7 раза, а в стоимостном - в 1,9 раза. При этом наиболее востребованными у покупателей были фуражная кукуруза и пшеница. За 10 месяцев объем их реализации через БУТБ составил 20,8 тыс. т и 11,5 тыс. т соответственно.

"Резкий рост спроса на зерновые со стороны сельхозпредприятий наблюдается примерно с начала октября. За этот месяц через биржевую площадку реализовано почти 37 тыс. т зерна на Br20 млн. Для сравнения: за тот же период прошлого года было продано 3,2 тыс. т на Br1,4 млн. То есть объем сделок увеличился на порядок", - рассказал Роман Янив.

Он также отметил, что спрос на зерно еще не достиг пикового значения и в краткосрочной перспективе, скорее всего, продолжит расти. "Судя по уровню активности участников биржевых торгов, до выхода на плато еще далеко. Например, за одну только прошедшую неделю было продано столько же зерна, сколько обычно продается за целый месяц. С учетом поступающих заявок на покупку на текущей неделе ожидаются не менее крупные торги. Помимо возросшей потребности в кормах, одним из драйверов роста являются высокие цены на шрот масличных. Это общемировая тенденция, которая затронула и нашу страну. Поэтому, стремясь сохранить ценовую конкурентоспособность своей продукции, белорусские сельхозпроизводители стали частично замещать подорожавший шрот более дешевым зерном и премиксами. А поскольку в ближайшее время снижения стоимости шрота не предвидится, то и продажи зерна через биржевую площадку будут с большой долей вероятности демонстрировать высокую положительную динамику", - обратил внимание пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-