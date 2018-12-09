Продукция 12 белорусских предприятий представлена на выставке в Каире

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продукцию 12 предприятий представляет страновой павильон белорусских производителей Belarus. The Taste of Nature на международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa, которая проходит с 8 по 10 декабря в столице Египта Каире. Об этом БЕЛТА сообщили в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.
Выставка является крупным специализированным мероприятием Северной Африки. В нынешнем году среди участников более 300 компаний из 32 стран, в их числе - Бахрейн, Великобритания, Кения, Китай, Малайзия, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Франция и ЮАР.
"В экспозиции Belarus. The Taste of Nature представлена продукция 12 белорусских предприятий пищевой промышленности. Павильон посетила делегация Министерства продовольствия и внутренней торговли Египта во главе с министром Али Мозели, а также представители посольства Беларуси в Египте", - проинформировали в "Белинтерэкспо".
Среди товаров продукция "Минского молочного завода №1", кондитерских фабрик "Коммунарка", "Спартак", "Слодыч", "Красный пищевик" и "Красный Мозырянин". Широкий ассортимент детского питания предлагает предприятие "Гамма вкуса". Линейку продуктов быстрого приготовления демонстрирует "Лидапищеконцетраты". Также представлены "Минский маргариновый завод" и "Дрожжевой комбинат". Демонстрируется алкогольная и табачная продукция - "Минск Кристалла" и гродненской фабрики "Неман".
Организатором экспозиции Belarus. The Taste of Nature выступает "Белинтерэкспо" при активном участии и поддержке посольства Беларуси в Египте, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром".
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Рачков, генеральный секретарь Федерации торговых палат Египта Ала Эзз и деловые круги двух стран приняли участие в белорусско-египетском форуме. Представители белорусских компаний выступили с презентациями своей продукции и провели переговоры с египетскими бизнесменами. Участники белорусской экспозиции также посетили производственные предприятия Каира и провели ряд встреч с руководством крупных торговых сетей.-0-
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