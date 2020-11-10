Продукцию предприятий "Беллегпрома" презентовали на бизнес-форуме в Шанхае

10 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Презентация продукции предприятий концерна "Беллегпром" состоялась на бизнес-форуме в Шанхае. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

"Во время III Китайской международной выставки импортных товаров и услуг в Шанхае 9 ноября состоялся бизнес-форум стран-участниц "Пояса и Пути", посвященный оптимизации прямых поставок в КНР товаров легкой промышленности, - рассказали в генеральном консульстве. - Во время мероприятия генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев выступил с презентацией продукции белорусских предприятий концерна "Беллегпром".

Фото генерального консульства Беларуси в Шанхае

С китайскими импортерами были обсуждены перспективы наращивания поставок белорусской текстильной продукции на местный рынок. Интерес китайских потребителей вызвали высококачественные и эксклюзивные товары: верхняя одежда, изделия из натурального льна, кожгалантерея.-0-