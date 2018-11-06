Продвижение продукции БМЗ в Италии поддержит Банк развития

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Банк развития Республики Беларусь" подписало соглашение о финансировании экспортных поставок с компанией "Дисмас Трейдинг" - дистрибьютором ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" на итальянском рынке, сообщили в пресс-службе БМЗ.

Партнерские отношения связывают Белорусский металлургический завод и "Дисмас Трейдинг" восемь лет. Через компанию, входящую в товаропроводящую сеть предприятия, в Италию реализуются различные виды металлопроката и бесшовные трубы. "Заключение соглашения с Банком развития о финансировании экспортных поставок будет способствовать продвижению продукции БМЗ на итальянском рынке", - отметили на БМЗ.

Ежегодно реализация продукции белорусского предприятия на итальянские рынки через данного дистрибьютора увеличивается. В целом за 10 месяцев текущего года БМЗ экспортировал в Италию металлопродукции на свыше $34 млн, что составляет 125,9% к аналогичному периоду 2017-го.-0-