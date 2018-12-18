Проект бюджета на 2019 год сформирован с профицитом в Br1,7 млрд

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект республиканского бюджета на 2019 год сформирован с профицитом в Br1,7 млрд. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Добрынина, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентарий проинформировала, что по доходам бюджет сформирован в сумме Br23,7 млрд, по расходам - Br22 млрд, профицит составляет Br1,7 млрд.

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