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Экономика
27 ноября 2019, 10:22

Проект бюджета на 2020 год принят во втором чтении

Фото из архива
Фото из архива

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей приняли сегодня во втором чтении проект республиканского бюджета на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Бюджетная политика в 2020 году будет направлена на обеспечение сбалансированности республиканского и местных бюджетов, усиление социальной ориентированности расходов. Среди задач также обеспечение соотношения зарплаты бюджетников к зарплате по экономике в целом на уровне не менее 80%, оптимизация структуры госдолга. Бюджетные средства будут сконцентрированы на направлениях, которые позволят достичь стратегических целей социально-экономического развития страны на пятилетку.

Как сообщалось, проект бюджета на 2020 год сформирован исходя из базового сценария экономического развития. Он предполагает темп рост ВВП 101,9%, среднегодовой инфляции 105%, ставку рефинансирования на уровне 9,5%, цену на нефть марки URALS - $60 за баррель, переработку импортной нефти из России в объеме 18 млн т.

Доходы бюджета на будущий год сформированы в сумме Br24,4 млрд. В номинальном выражении они прирастут к уровню 2019 года на 0,3%. Доходная база рассчитана в условиях нарастания влияния налогового маневра, реализуемого в России. Общий объем потерь доходов бюджета в 2020 году оценивается в Br1,9 млрд.

Расходы предусмотрены в сумме Br25,4 млрд, или 111,4% к ожидаемому исполнению 2019 года.

Таким образом, проект бюджета сформирован с дефицитом в Br995,1 млн.

На зарплаты в бюджетном секторе в 2020 году планируется дополнительно направить около Br1,8 млрд. Объем средств в сумме около Br15 млрд по базовому сценарию развития экономики позволит обеспечить соотношение зарплаты бюджетников к зарплате по экономике в целом на уровне 80%, выполнить согласованные правительством графики повышения заработной платы педагогических и медицинских работников.

Всего в структуре консолидированного бюджета расходы на оплату труда составят более трети от общего объема (с учетом отчислений на социальное страхование).

Кроме того, дополнительные средства потребуются для поддержки пенсионных выплат не ниже 40% от средней заработной платы. Деньги предполагается полностью предусмотреть в расходной части бюджета.

В целом в 2020 году в ФСЗН в виде субвенций планируется направить около Br2 млрд.

В проекте бюджета предусмотрены также средства на продление финансирования семейного капитала на среднесрочный период (около Br350 млн), на оказание единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и другим категориям граждан, пострадавшим от последствий войны, в связи с празднованием 75-летия Победы (Br18 млн, поддержку получат около 22 тыс. человек). Расходы на социальную сферу увеличатся не менее чем на 11%.

Предусмотрены и определенные новации в жилищном строительстве. В частности, в республиканском бюджете будет существенно (в 3,5 раза) увеличен объем целевых субвенций на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в жилой застройке. Строительство энергетической инфраструктуры будет осуществляться на принципах равнодолевого участия (50% - республиканский бюджет, 50% - собственные средства организаций Минэнерго). Практически вдвое (до Br222 млн) увеличатся выплаты адресных субсидий гражданам по кредитам, выданным по указу №240.

Что касается межбюджетных отношений, то бюджетная политика ориентирована на создание в регионах равных условий для жизни. Областям будет оказана существенная поддержка: почти на треть (до Br5,3 млрд) возрастет размер средств, передаваемых в местные бюджеты из республиканского.

Капитальные расходы будут ограничены. Финансирование государственной инвестиционной программы за счет бюджета предполагается сохранить в объемах текущего года. Предлагается более активно задействовать внешние государственные займы.-0-

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