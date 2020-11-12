Проект госпрограммы "Белорусский лес" на 2021-2025 годы согласовывается

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект государственной программы "Белорусский лес" на 2021-2025 годы направлен на согласование в госорганы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Работа над проектом документа стартовала еще в начале года. Стратегия развития отрасли на ближайшую пятилетку разрабатывалась с учетом мнения всех заинтересованных сторон. При этом ответственный заказчик государственной программы - Министерство лесного хозяйства. Состоялись общественные обсуждения проекта госпрограммы. Было получено около десятка различных предложений и замечаний, отдельные из них учтены при формировании окончательной редакции документа", - рассказали в пресс-службе.

Основные задачи госпрограммы - совершенствование системы учета лесных ресурсов, развитие системы воспроизводства лесов и ухода за ними, направленной на сохранение биологического разнообразия и повышение устойчивости к неблагоприятным последствиям изменения климата, обеспечение устойчивого лесопользования, развитие рынка услуг в области лесохозяйственных и лесозаготовительных работ, развитие инфраструктуры использования мелкотоварной древесины.

Ожидается, что в результате реализации программы к 2025 году лесистость территории страны достигнет 40,3%, заготовка древесины вырастет до 3,2 куб.м с 1 га, средний запас насаждений повысится до 225 куб.м на 1 га. Численность лося составит 100% от их оптимального количества, благородного оленя - 34%, косули - 80%. Производство бумаги и картона в натуральном выражении увеличится в 2,1 раза, целлюлозы - в 1,7 раза, плитной продукции - в 1,1 раза к уровню 2020 года. Мебели в фактических ценах начнут производить в 1,3 раза больше. В планах также строительство не менее 580,3 км новых лесохозяйственных дорог.-0-