Проект госпрограммы "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы вынесен на общественное обсуждение

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект государственной программы "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы вынесен на общественное обсуждение, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

"Госпрограмма "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы разработана в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Беларуси (создание развитой бизнес-среды, устойчивой инфраструктуры) и целями (обеспечение устойчивой мобильности, формирование транспортно-логистической системы, создание качественной, надежной транспортной инфраструктуры)", - рассказали в пресс-службе.

Госпрограмма включает несколько подпрограмм. Одна из них - "Железнодорожный транспорт" - предусматривает развитие ж/д транспорта и его инфраструктуры, обновление подвижного состава, технические и технологические мероприятия. "Так, в 2021-2025 годах в области пассажирских перевозок прогнозируется повышение скорости движения поездов, развитие использования электронных проездных документов, участие в организации ускоренных поездов международного сообщения, следующих транзитом через Беларусь. В сфере грузовых перевозок - развитие контейнерных перевозок специализированными ускоренными поездами в направлении Китай - Западная Европа - Китай, применение современных информационных технологий, оптимизация транспортно-логистических схем доставки грузов", - отметили в Минтрансе.

Подпрограмма "Автомобильный, городской электрический транспорт и метрополитен" предполагает обеспечение доступности, повышение эффективности работы транспортных организаций, а также качества и безопасности услуг. "В частности, работа будет направлена на обеспечение перевозчиков достаточным количеством разрешений, дальнейшую либерализацию (отмену) разрешительной системы, обновление парка путем расширения применения электробусов и троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Кроме того, в приоритете создание комфортных условий для пассажиров с ограниченными возможностями и пожилых людей, расширение использования современных геоинформационных, навигационных и коммуникационных систем", - пояснили в ведомстве.

Согласно подпрограмме "Внутренний водный и морской транспорт", продолжится реформирование водного транспорта с учетом созданной Государственной администрации водного транспорта. Также акцент будет сделан на развитии инфраструктуры водного транспорта, повышении доступности и эффективности его использования, развитии государственного реестра морских судов.

Подпрограмма "Гражданская авиация" ориентирована на обеспечение доступности и качества авиаперевозок, безопасности полетов, дальнейшее развитие Национального аэропорта по хабовой технологии обслуживания пассажиров. Речь также идет о развитии регулярного и чартерного авиационного сообщения из областных аэропортов, открытии дальнемагистральных рейсов через Национальный аэропорт Минск между США и Беларусью, усовершенствовании подготовки авиационного персонала.

Подпрограмма "Обеспечение функционирования транспортного комплекса" предусматривает развитие научно-технического потенциала отрасли, повышение цифровизации организаций транспортного комплекса, модернизацию информационных систем, разработку программных продуктов для улучшения эффективности организаций Минтранса.

Организатор общественного обсуждения - Министерство транспорта и коммуникаций. Замечания и предложения можно направить до 13 декабря в Минтранс на электронный адрес bernyukevich.a@mintrans.gov.by или по телефону +375 17-259-79-58.-0-