Проект госпрограммы "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы вынесен на общественное обсуждение

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 16 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:00 Через новые станции метро в Минске проходят около 10 тыс. человек в день Регионы
16:57 ГАИ призывает водителей быть внимательными при ухудшении погодных условий Общество
16:57 Во Владимирской области России грузовой состав сошел с рельсов В мире
16:49 Беларусь призвала Польшу в кратчайшие сроки выдать Путило и Протасевича Общество
16:46 Бобруйские правоохранители изъяли более 3 т незаконного стеклоомывателя Происшествия
16:43 В Минске парень украл у жильцов хостела два ноутбука Происшествия
16:42 Экспорт товаров через БУТБ в октябре вырос на 22% Экономика
16:36 Промпроизводство в Беларуси в январе-октябре снизилось на 1,2% Экономика
16:34 За два года в космической отрасли России сократили 10,4 тыс. сотрудников В мире
16:31 Электронные виньетки для оплаты проезда по дорогам Беларуси заработают с 15 декабря Экономика
16:31 Ростехнадзор назвал причину аварии на ТЭЦ-3 в Норильске В мире
16:31 В Киеве на митинг против карантина выходного дня собрались предприниматели В мире
16:30 Глава Минздрава Литвы заявил о продлении в стране карантина В мире
16:26 Розничный товарооборот в Беларуси в январе-октябре вырос на 2,3% Экономика
16:22 ВВП Беларуси в январе-октябре снизился на 1,1% Экономика
16:20 В Беларуси выздоровели и выписаны 96 462 пациента с COVID-19 Общество
16:15 Минчанина приговорили к трем годам колонии за хулиганство в Гомельском районе Происшествия
16:09 Одной вакцинации от коронавируса недостаточно для борьбы с пандемией - ВОЗ В мире
16:06 Россельхознадзор снимает ограничения на поставки груш из Гродненской области Регионы
15:52 Более 2,5 тыс. студентов медвузов направлены в поликлиники и больницы Общество
15:43 Компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна на 94,5% В мире
15:42 Проект госпрограммы "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы вынесен на общественное обсуждение Экономика
15:38 В Минске возбуждены уголовные дела за нарушение общественного порядка и хулиганство Происшествия
15:37 Молодежный музыкальный проект "Песни поколений" стартует в Минске 17 ноября Культура
15:25 Союзные парламентарии обсудят разработку единых образовательных стандартов в Беларуси и России Общество
15:19 В Бресте праздничные ярмарки откроются 1 декабря Регионы
15:16 Глава МИД Армении написал заявление об отставке В мире
15:15 Попутчик в поезде украл у витебчанина $4,6 тыс. Происшествия
15:10 "Минскводоканал": в Новой Боровой, возможно, умышленно повредили систему водоснабжения Регионы
15:04 В Беларуси завершили закладку плодоовощной продукции в стабфонды Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
16 ноября 2020, 15:42

Проект госпрограммы "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы вынесен на общественное обсуждение

Фото из архива
Фото из архива

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект государственной программы "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы вынесен на общественное обсуждение, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

"Госпрограмма "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы разработана в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Беларуси (создание развитой бизнес-среды, устойчивой инфраструктуры) и целями (обеспечение устойчивой мобильности, формирование транспортно-логистической системы, создание качественной, надежной транспортной инфраструктуры)", - рассказали в пресс-службе.

Госпрограмма включает несколько подпрограмм. Одна из них - "Железнодорожный транспорт" - предусматривает развитие ж/д транспорта и его инфраструктуры, обновление подвижного состава, технические и технологические мероприятия. "Так, в 2021-2025 годах в области пассажирских перевозок прогнозируется повышение скорости движения поездов, развитие использования электронных проездных документов, участие в организации ускоренных поездов международного сообщения, следующих транзитом через Беларусь. В сфере грузовых перевозок - развитие контейнерных перевозок специализированными ускоренными поездами в направлении Китай - Западная Европа - Китай, применение современных информационных технологий, оптимизация транспортно-логистических схем доставки грузов", - отметили в Минтрансе.

Подпрограмма "Автомобильный, городской электрический транспорт и метрополитен" предполагает обеспечение доступности, повышение эффективности работы транспортных организаций, а также качества и безопасности услуг. "В частности, работа будет направлена на обеспечение перевозчиков достаточным количеством разрешений, дальнейшую либерализацию (отмену) разрешительной системы, обновление парка путем расширения применения электробусов и троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Кроме того, в приоритете создание комфортных условий для пассажиров с ограниченными возможностями и пожилых людей, расширение использования современных геоинформационных, навигационных и коммуникационных систем", - пояснили в ведомстве.

Согласно подпрограмме "Внутренний водный и морской транспорт", продолжится реформирование водного транспорта с учетом созданной Государственной администрации водного транспорта. Также акцент будет сделан на развитии инфраструктуры водного транспорта, повышении доступности и эффективности его использования, развитии государственного реестра морских судов.

Подпрограмма "Гражданская авиация" ориентирована на обеспечение доступности и качества авиаперевозок, безопасности полетов, дальнейшее развитие Национального аэропорта по хабовой технологии обслуживания пассажиров. Речь также идет о развитии регулярного и чартерного авиационного сообщения из областных аэропортов, открытии дальнемагистральных рейсов через Национальный аэропорт Минск между США и Беларусью, усовершенствовании подготовки авиационного персонала.

Подпрограмма "Обеспечение функционирования транспортного комплекса" предусматривает развитие научно-технического потенциала отрасли, повышение цифровизации организаций транспортного комплекса, модернизацию информационных систем, разработку программных продуктов для улучшения эффективности организаций Минтранса.

Организатор общественного обсуждения - Министерство транспорта и коммуникаций. Замечания и предложения можно направить до 13 декабря в Минтранс на электронный адрес bernyukevich.a@mintrans.gov.by или по телефону +375 17-259-79-58.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство транспорта и коммуникаций проект траур
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото БУТБ Экспорт товаров через БУТБ в октябре вырос на 22%
Фото из архива Промпроизводство в Беларуси в январе-октябре снизилось на 1,2%
Фото из архива Электронные виньетки для оплаты проезда по дорогам Беларуси заработают с 15 декабря
Фото из архива Розничный товарооборот в Беларуси в январе-октябре вырос на 2,3%
Фото из архива ВВП Беларуси в январе-октябре снизился на 1,1%
Фото из архива В Беларуси завершили закладку плодоовощной продукции в стабфонды
Главное
Во время совещания Лукашенко поручил разобраться с дорожным сбором на уровне правительства и парламента. А что говорят там?
Минэкономики инициирует новые меры поддержки бизнеса
В Беларуси перепрофилируют максимум лабораторий для тестирования на COVID-19 методом ПЦР
Решение жилищного вопроса для молодых семей: где в Минске можно купить квартиру по цене аренды
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь готова делать все необходимое для укрепления авторитета ЮНЕСКО
Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на ж/д
В Беларуси завершается уборка сахарной свеклы
В Беларуси выздоровели и выписаны 96 462 пациента с COVID-19
Покупка билетов на сайте и в мобильном приложении БЖД будет недоступна утром 17 ноября
ГАИ призывает водителей быть внимательными при ухудшении погодных условий
Проект госпрограммы "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы вынесен на общественное обсуждение
В Беларуси завершили закладку плодоовощной продукции в стабфонды
Союзные парламентарии обсудят разработку единых образовательных стандартов в Беларуси и России
Масочный режим вводят в Минской области
Минэкономики предлагает обсудить изменения в указ о ремесленной деятельности
Через новые станции метро в Минске проходят около 10 тыс. человек в день
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 15 ноября задержаны более 700 человек
До -5°С ожидается в Беларуси 17 ноября
Джук: США поддерживают расширение присутствия американских компаний в ПВТ
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.