Проект новой госпрограммы "Энергосбережение" согласовывают с заинтересованными сторонами

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект новой госпрограммы "Энергосбережение" на 2021-2025 годы проходит процедуру согласования со всеми заинтересованными сторонами. Об этом сообщил начальник производственно-технического отдела Департамента по энергоэффективности Госстандарта Александр Даниленко на онлайн-конференции "Беларусь - энергоэффективная страна" в пресс-центре БЕЛТА.

"По поручению Совмина Госстандарт разработал и в установленном порядке передал на согласование всем заказчикам и другим заинтересованным сторонам проект государственной программы "Энергосбережение" на 2021-2025 годы. По проекту документа уже получено заключение постоянной межведомственной комиссии по госпрограммам, даны рекомендации, согласно которым ее доработаем. Практически все заказчики госпрограммы согласовали проект, осталось только согласовать с Минстройархитектуры, Могилевским и Гродненским облисполкомами", - отметил Александр Даниленко.

По информации начальника отдела, основные цели новой программы - повышение энергетической самостоятельности страны за счет увеличения в структуре топливно-энергетических ресурсов местных видов топлива, увеличение использования энергии ветра, солнца и естественного потока воды, повышение энергоэффективности для обеспечения роста ВВП без значительного увеличения валового потребления топливно-энергетических ресурсов, которое объективно обусловлено вводом в эксплуатацию АЭС.

Программой предусматривается также строительство мусороперерабатывающего завода в Минске.

"В соответствии с Национальной стратегией по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными ресурсами, в ближайшую пятилетку запланировано строительство в столице мусоросжигательного завода, способного перерабатывать приблизительно 500 тыс. т отходов в год", - добавил он.

На реализацию новой госпрограммы планируют направить около Br4,2 млрд, в том числе из республиканского бюджета будет выделено примерно Br288 млн, местных бюджетов - около Br1 млрд, собственных средств организаций - Br2,2 млрд, кредитных ресурсов - Br472 млн, а за счет иных источников финансирования - около Br230 млн.-0-

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