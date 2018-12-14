Проект поддержки экономического развития в 12 районах Беларуси может стартовать в 2019 году

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект ПРООН "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" может стартовать уже в начале 2019 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции координатор проектов ПРООН в Беларуси Кирилл Тежкин, передает корреспондент БЕЛТА.

Буквально месяц назад ПРООН подписала с Министерством экономики Беларуси проектный документ, который финансируется Европейским союзом и Программой развития ООН, - "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", - сказал Кирилл Тежкин. - Со дня на день мы ожидаем постановление Совмина о регистрации проекта международной технической помощи. Надеемся, что реализация начнется с 1 января 2019 года".

Бюджет проекта, по словам Кирилла Тежкина, составит почти $10 млн, деньги будут направлены на поддержку экосистемы развития предпринимательства, стартап-среды в регионах страны. "Уже определены 12 пилотных площадок во всех шести областях, которым будут составлены планы действий и оказана прямая финансовая поддержка на организацию социального предпринимательства или предприятий, направленных на решение социально значимых вопросов, поддержку стартапов, кластерных инициатив, развитие системы микрофинансирования", - добавил он.

В дальнейшем возможен пересмотр списка пилотных площадок, а финансирование конкретных инициатив предпринимателей будет осуществляться на конкурсной основе.

Кроме того, есть и действующий проект, который реализуется ПРООН совместно с Министерством экономики Беларуси при поддержке Российской Федерации. Он направлен на помощь занятости и самозанятости в малых городах Беларуси. На конкурсной основе оказывается содействие, в том числе финансовое, предпринимательским инициативам в пилотных регионах - Могилевском и Витебском.-0-