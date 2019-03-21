Проекты основных экономических документов на 2020 год внесут в Совмин до 1 августа

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты основных экономических документов на 2020 год поручено внести в Совет Министров до 1 августа 2019 года. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Сергея Румаса от 21 марта 2019 года №73р, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Для их подготовки распоряжением создана межведомственная рабочая группа во главе с первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным. Она сформирует прогноз социально-экономического развития Беларуси на 2020 год, прогноз основных параметров экономического развития на 2020 год и плановый период, параметры важнейших денежно-кредитных показателей и основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2020 год и плановый период.

Определен план работы группы и сроки разработки указанных проектов. До 1 августа 2019 года нужно внести в Совет Министров проекты прогноза социально-экономического развития на 2020 год и прогноза основных параметров экономического развития на 2020-й и плановый период.

Министерству финансов вместе с республиканскими госорганами, облисполкомами и Мингорисполкомом, Нацбанком, Национальной академией наук поручено разработать проект республиканского бюджета на 2020 год и до 1 августа 2019-го внести его в Совмин.-0-