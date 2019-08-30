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30 августа 2019, 12:09

Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле составил Br2,94 млрд

Фото из архива
Фото из архива

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета в январе-июле 2019 года составил Br2,94 млрд. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Доходы республиканского бюджета сложились на уровне Br14,38 млрд, или 60,3% уточненного годового плана. Поступление НДС составило Br6,9 млрд (59,9% плана), налога на прибыль - Br2,3 млн (57,8%). Акцизы поступили в сумме Br1,6 млрд (62,4%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br2,7 млрд (61,6%).

Расходы республиканского бюджета составили Br11,44 млрд (51,5% уточненного годового плана).

На общегосударственную деятельность направлено Br4,4 млрд (45,3%), на финансирование национальной экономики - Br3 млрд (56,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br9 млрд (55,3%).

Профицит бюджета сектора госуправления сложился в сумме Br4,24 млрд. Доходы составили Br31,98 млрд, или 61,3% уточненного годового плана, расходы бюджета сектора госуправления - Br27,74 млрд (54,7%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения сложился на уровне Br0,3 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br28,3 млн. Профицит Фонда гражданской авиации составил Br11,6 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,2 млн.

По состоянию на 1 августа задолженность по налогам и сборам составила Br173,1 млн.-0-

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