Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-сентябре составил Br2,7 млрд

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета в январе-сентябре 2019 года составил Br2,7 млрд. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Доходы республиканского бюджета составили Br17,7 млрд, или 73,9% уточненного годового плана. Поступление НДС составило Br8,3 млрд (72% плана), налога на прибыль - Br2,3 млрд (58,1%). Акцизы поступили в сумме Br2,1 млрд (80,5%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br3,5 млрд (80,2%).
Расходы республиканского бюджета составили Br15 млрд (66,8% уточненного годового плана).
На общегосударственную деятельность направлено Br5,9 млрд (61,4%), на финансирование национальной экономики - Br3,9 млрд (69,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br11,2 млрд (68,8%).
Профицит бюджета сектора государственного управления сложился в сумме Br3,6 млрд. Доходы составили Br39,5 млрд, или 75,3% уточненного годового плана, расходы бюджета сектора госуправления - Br35,9 млрд (70,4%).
Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,04 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br21,6 млн. Профицит Фонда гражданской авиации составил Br10,1 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,2 млн.
По состоянию на 1 октября задолженность по налогам и сборам составила Br128,7 млн.-0-