22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программу комплексной застройки малых и средних городов подготовят в Беларуси, сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок сегодня на республиканском семинаре по повышению эффективности строительного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам этого семинара мы намерены подготовить специальную программу по комплексной застройке малых и средних городов с использованием изделий крупнопанельного домостроения. Подходы будут такими же, какие мы внедряем в городах, только это будет малоэтажное строительство", - пояснил Дмитрий Микуленок.

По его словам, стоимость квадратного метра, которую сегодня могут предложить белорусские предприятия, конкурентоспособна, вместе с тем резервы для ее снижения еще есть.

Семинар по повышению эффективности стройкомплекса Беларуси проходит 22-23 ноября. Среди участников - руководители министерств и концернов, директора строительных организаций, представители общественных организаций.-0-