Программу по замене лифтов в многоэтажках нужно завершить в 2020 году - Кухарев

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программу по замене лифтов в многоэтажках нужно завершить в 2020 году, заявил сегодня заместитель премьер-министра Владимир Кухарев во время итоговой коллегии Минжилкомхоза, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом задачи, которые стояли перед отраслью в 2019 году, выполнены. Основными направлениями на 2020 год будут снижение затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве, капитальный ремонт жилья, что важно для наших граждан, обеспечение населения чистой питьевой водой. Мы должны завершить в этом году программу по замене лифтов в домах. Важно продолжать и информатизацию ЖКХ", - отметил Владимир Кухарев.

Как пояснил на заседании коллегии министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, в 2020 году планируется замена 3 613 лифтов. В 2019 году обновили 4106 лифтов, что в 1,5 раза больше, чем в 2018-м. "Мы практически вышли на темп работы, который позволит выполнить программу ускоренной замены лифтов. На текущий год утверждены графики поставки лифтового оборудования, последняя поставка будет в октябре. 40% лифтов, которые нужно заменить, уже сегодня обеспечены проектной документацией", - сказал министр.

В 2020 году рассчитывают реализовать первые проекты по тепловой реабилитации домов с участием средств граждан. "Будем при проведении капремонта предлагать гражданам проводить мероприятия по тепловой реабилитации домов, что должно снизить затраты на теплоснабжение и, соответственно, уменьшить оплату жилищно-коммунальных услуг, а также улучшить потребительские качества жилья", - отметил Владимир Кухарев.-0-