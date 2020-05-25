Программу социально-экономического развития до 2025 года подготовят с участием экспертов и бизнеса

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики пригласило экспертов и представителей бизнеса для участия в разработке программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Приказом министра экономики утверждены 10 рабочих групп по основным направлениям - "Институциональное совершенствование, финансовое обеспечение и макроэкономическое регулирование", "Промышленность", "АПК и лесное хозяйство", "Строительство", "Транспорт", "Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, экология и энергосбережение". Отдельные группы будут заниматься вопросами занятости и доходов, здравоохранения, образования, туризма.

В состав групп включены представители госорганов, бизнеса, банковской сферы, научных и образовательных кругов, профильные эксперты. В их числе директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич, первый вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов, директор Центра экономических исследований BEROC Павел Данейко, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц.

Планируется, что во время заседаний рабочих групп будут определены приоритеты и меры для достижения поставленных задач по каждому направлению. Обсуждения и наработки станут основной для проекта программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы.-0-