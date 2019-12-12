Производство грузовых контейнеров наладят в Молодечно

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белагромаш" зарегистрировалось как резидент СЭЗ "Минск" и будет реализовывать свой инвестиционный проект на территории Молодечненского завода металлоконструкций, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Компания стала 15-м резидентом СЭЗ, зарегистрированным в этом году. По инвестпроекту "Создание производства железнодорожных контейнеров в СЭЗ "Минск" в Молодечно будут изготавливать специализированные стальные контейнеры для транспортировки конкретных грузов.

Инновационные свойства продукции позволят повысить скорость погрузки и разгрузки товаров: новые контейнеры можно будет поднимать с одного вида транспорта на другой, например, с железнодорожной платформы на автомобильную или наоборот. Кроме того, снизятся расходы на упаковку и увеличится безопасность перевозки грузов.

Основным заказчиком контейнеров является иностранная компания, поэтому новое производство будет максимально экспортно ориентированным.

Будет создано не менее 130 рабочих мест.

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Общая площадь территории приближается к 2,8 тыс. га. Она включает 23 участка в Минске и Минской области. Здесь зарегистрировано около 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, автомобилестроение, деревообработка, производство строительных материалов, электроника, полиграфия и упаковка. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из более чем 20 стран мира. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 80 стран.-0-