Производство на моторном заводе "МАЗ-Вейчай" откроется в октябре

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском парке "Великий камень" в октябре состоится официальное открытие производства на моторном заводе "МАЗ-Вейчай". Об этом сегодня журналистам сообщил председатель правления корпорации Weichai Group Тан Сюйгуан, передает корреспондент БЕЛТА.

Тан Сюйгуан

Тан Сюйгуан рассказал, что 14 октября в Беларусь приедет вице-губернатор провинции Шандунь (здесь, в городе Вэйфан размещается штаб-квартира Weichai - Прим. БЕЛТА). "Он посетит церемонию официального открытия производства в рамках нашего совместного проекта, который уже прошел экспериментальную эксплуатацию", - проинформировал глава Weichai.

Сегодняшние переговоры в Минске касались развития сотрудничества с ОАО "БелАЗ". Тан Сюйгуан встретился со спикером Совета Республики, председателем наблюдательного совета ОАО "БелАЗ" Михаилом Мясниковичем, генеральным директором ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петром Пархомчиком, министром промышленности Павлом Утюпиным. Стороны обсудили вопросы поставок в КНР белорусской карьерной техники, сотрудничества по поставкам двигателей.

Тан Сюйгуан дал высокую оценку сотрудничеству с белорусскими партнерами в целом и с БелАЗом в частности. "Мы хорошо выполнили наши инвестиционные обязательства. Подтверждением тому является сдача в экспериментальную эксплуатацию совместного проекта "Вейчай-БелАЗ", - отметил он.

Как сообщалось, в 2018 был подписан меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве БелАЗа с ведущей китайской моторостроительной компанией Weichai Holding Group. Договор давал возможность создания в будущем совместного производства.

ООО "МАЗ-Вейчай", совместная компания Минского автомобильного завода и корпорация Weichai, стало резидентом "Великого камня" в октябре 2017 года, а уже в апреле 2018-го началось строительство моторного завода. В ноябре 2018 года состоялся пробный запуск производства двигателей внутреннего сгорания. Планируется выпуск двигателей для грузовых автомобилей, спецмашин и автобусов.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-