Производство органической продукции растениеводства в Беларуси в 2020 году выросло почти в 6 раз

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство органической продукции растениеводства в Беларуси в 2020 году выросло почти в шесть раз, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Органическую продукцию в Беларуси в 2020 году производили 27 субъектов хозяйствования Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей (с учетом находящихся в переходном периоде). В Гомельской области такие субъекты отсутствуют. В целом по стране сертифицировано более 1247,55 га сельскохозяйственных земель и произведено 6942,26 т органической растениеводческой продукции (в 5,8 раза больше прошлогоднего). Кроме того, произведено 300 л молока, 660 т продуктов переработки, 50 т биоудобрений и биопрепаратов, 600 л микроудобрений, заготовлено 700 т дикорастущей продукции", - рассказали в пресс-службе.

Закон "О производстве и обращении органической продукции" вступил в силу в Беларуси с 18 ноября 2019 года. Он был разработан с учетом международного опыта развития органического сельского хозяйства в странах ближнего и дальнего зарубежья. Созданы национальные органы по сертификации на базе Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию и Белорусского государственного института метрологии. На данный момент выдано два сертификата соответствия: ООО "Здоровая страна" и ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп".

Для оказания государственной поддержки производителям органической сельскохозяйственной продукции внесены изменения в указ от 17 июля 2014 года №347 "О государственной аграрной политике". Этот документ дополнен мероприятием по возмещению затрат на проведение сертификации органической продукции и процессов ее производства. Данное мероприятие включено также в госпрограмму "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы.-0-