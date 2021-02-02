2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продуктов питания в Беларуси в 2020 году выросло на 2,9% по сравнению с 2019-м, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"За 2020 год производство мяса и мясопродуктов увеличилось на 3,4%, в том числе колбасных изделий - на 1,9%. Молочных продуктов в прошлом году произведено на 6% больше, в том числе цельномолочной продукции - на 5,4%, сливочного масла - на 3,4%, сыров (кроме плавленых) - на 11,1 %, творога и творожных изделий - на 5,7%, сухого молока и сливок - на 5,7%, сгущенного молока и сливок - на 20,6% больше", - рассказали в Минсельхозпроде.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в сельскохозяйственных организациях сохраняется тенденция к улучшению финансовых результатов. Выручка от реализации продукции за январь - ноябрь 2020 года выше соответствующего периода 2019-го на 14,2%. Рост прибыли от реализации составил 17,6%, рентабельность продаж сложилась на уровне 5,7% против 5,6% в январе - ноябре 2019-го. Число убыточных организаций сократилось с 184 на начало 2020 года до 103 на 1 декабря благодаря принимаемым мерам по финансовому оздоровлению.-0-