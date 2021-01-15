Производство сельхозпродукции в Беларуси в 2020 году выросло на 4,9%

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в 2020 году составило Br22,9 млрд и увеличилось по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах на 4,9%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br19,2 млрд, или в сопоставимых ценах на 6,9% больше, чем в предыдущем году.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства продукции сельского хозяйства занимают Минская (24,6%) и Брестская (20,2%) области, далее следуют Гродненская (16,5%), Гомельская (14,5%), Витебская (12,6%) и Могилевская (11,5%).

В хозяйствах всех категорий выращено 1,844 млн т скота и птицы в живом весе, что на 2,1% больше, чем в 2019 году. Молока получено 7,765 млн т (на 5% больше). Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 8,769 млн т, рапса - 731,3 тыс. т, картофеля - 5,231 млн т, овощей - 1,75 млн т, сахарной свеклы - 4,01 млн т, льноволокна - 47,8 тыс. т.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,8% республиканского объема производства скота и птицы в живом весе, а также 96,7% молока, 83% яиц, 94,2% зерна, 96,4% рапса, 10% картофеля и 12% овощей.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2020 году в хозяйствах всех категорий составила почти 6 млн га. На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 90,7% от общей посевной площади, крестьянских (фермерских) хозяйств - 2,8%, хозяйств населения - 6,5%.-0-