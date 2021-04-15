Производство сельхозпродукции в Беларуси в I квартале снизилось на 0,5%

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции села в хозяйствах всех категорий (в сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах, хозяйствах населения) в первом квартале составило Br3211,7 млн, или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню января-марта 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br3125,7 млн, или в сопоставимых ценах 99,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий выращено 451 тыс. т скота и птицы в живом весе, получено 1862,9 тыс. т молока и 813,6 млн яиц. На долю сельхозорганизаций приходится 96,1% объема производства скота и птицы в живом весе, 98,1% молока и 91,6% яиц.

На 1 апреля в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе 1,4 млн коров. Численность свиней составила 2,5 млн.-0-