Производство сельхозпродукции в Беларуси в I полугодии выросло на 3,7%

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в первом полугодии составило Br7 млрд и увеличилось по сравнению с январем - июнем 2019-го в сопоставимых ценах на 3,7%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br6,7 млрд, или в сопоставимых ценах на 4,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий выращено 931,2 тыс. т скота и птицы в живом весе (на 4,8% больше, чем в первом полугодии 2019-го), в том числе в сельхозорганизациях - 896,4 тыс. т (на 5,4% больше). Молока получено 3,858 млн т (на 5,4% больше), в том числе в сельхозорганизациях - 3,741 млн т (на 6% больше).

На 1 июля в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов (99,3% к уровню на аналогичную дату 2019 года), в том числе коров - 1,4 млн голов (на 0,2% больше). Численность свиней - 2,6 млн голов, что на 3,1% больше, чем на 1 июля предыдущего года.-0-