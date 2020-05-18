Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-апреле выросло на 5,2%

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе-апреле 2020 года составило Br4 млрд и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019-го в сопоставимых ценах на 5,2%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельхозорганизациях за четыре месяца произведено продукции на Br3,9 млрд, или в сопоставимых ценах на 5,7% больше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

В хозяйствах всех категорий произведено 622,6 тыс. т скота и птицы в живом весе (на 5% больше, чем в январе-апреле 2019-го), в том числе в сельхозорганизациях - 596,2 тыс. т.

Молока в хозяйствах получено 2463,2 тыс. т (на 5,2% больше), в том числе в сельхозорганизациях - 2402,9 тыс. т.

На 1 мая в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов (99% к уровню 1 мая 2019 года), в том числе коров - 1,4 млн (на 0,2% больше). Численность свиней составила 2,6 млн голов, что на 4,2% больше, чем на соответствующую дату 2019 года.-0-