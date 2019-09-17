Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-августе выросло на 2,8%

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции в январе-августе 2019 года в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составило Br11,7 млрд и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2018 года в сопоставимых ценах на 2,8%. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельхозорганизациях за восемь месяцев произведено продукции на Br10,6 млрд, или в сопоставимых ценах на 4% больше, чем в январе-августе предыдущего года.

Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 1188,4 тыс. т, молока - 4990 тыс. т, яиц - 2396,7 млн штук. На долю сельхозорганизаций приходится 95,8% общего объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,1% молока и 80,5% производства яиц.

Численность крупного рогатого скота в сельхозорганизациях на 1 сентября 2019 года составила 4,2 млн голов, в том числе коров - 1,4 млн голов. Численность свиней - 2,6 млн голов.

По данным на 1 сентября в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны с 98,8% площадей. При этом намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 6,5 млн т при средней урожайности 31,2 ц/га.

Продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 сентября в сельхозорганизациях было заготовлено 6,7 млн т кормовых единиц, из них кормов из трав - 3,7 млн т. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 15,4 ц кормовых единиц, из которых 11,7 ц - это корма из трав.-0-