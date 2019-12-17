Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-ноябре выросло на 2,7%

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17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции в январе-ноябре 2019 года в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составило Br19,8 млрд и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2018 года в сопоставимых ценах на 2,7%. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. В сельскохозяйственных организациях за одиннадцать месяцев произведено продукции на Br16,2 млрд, или в сопоставимых ценах на 4% больше, чем в январе-ноябре 2018 года. Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 1648,6 тыс. т, молока - 6791,9 тыс. т, яиц - 3234,2 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,7% общего объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,1% молока и 82,2% производства яиц. Численность крупного рогатого скота в сельхозорганизациях на 1 декабря составила 4,2 млн голов, в том числе коров - 1,4 млн. Свиней было 2,6 млн голов. В текущем году сельхозорганизациями заготовлено 12,4 млн т кормовых единиц, 8,5 млн т из которых - травы. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 28,7 ц кормовых единиц, из них кормов из трав - 26,9 ц.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!