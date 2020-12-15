Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-ноябре выросло на 4,9%

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе - ноябре 2020 года составило Br21,7 млрд и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019-го в сопоставимых ценах на 4,9%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br18 млрд, или в сопоставимых ценах на 7,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий выращено почти 1,7 млн т скота и птицы в живом весе, что на 3% больше, чем в январе - ноябре 2019 года, в том числе в сельхозорганизациях - 1,631 млн т (на 3,5% больше). Молока получено 7,138 млн т (на 5,1% больше), в том числе в сельхозорганизациях - 6,895 млн т (на 5,7% больше).

На 1 декабря в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота (99,95% к уровню на аналогичную дату 2019 года), в том числе коров - 1,4 млн голов (на 0,1% больше). Численность свиней составила 2,6 млн голов, что на 2% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В текущем году сельскохозяйственные организации заготовили 14,4 млн т единиц кормов, что на 16,8% больше, чем в 2019 году, из них кормов из трав - 9,8 млн т (на 14,9% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 34,7 ц кормовых единиц (в 2019 году - 28,7 ц), из них кормов из трав - 30,9 ц (в 2019 году - 26,9 ц).-0-