Производство сельхозпродукции в Беларуси за семь лет увеличилось на 18,4%

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем производства сельскохозяйственной продукции в Беларуси за последние семь лет увеличился на 18,4%. Такие данные приводятся в обзоре Национального статистического комитета ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает БЕЛТА.

Доля сельскохозяйственного производства составляет 6-7% объема ВВП. В этом секторе работает около 9% населения от общего количества занятых в экономике страны.

Основной вклад в производство сельхозпродукции вносят сельскохозяйственные организации - на их долю приходится 79,3%. По состоянию на 1 января 2018 года в республике работали 1,4 тыс. таких предприятий.

В 2017 году в хозяйствах всех категорий страны собрано 8 млн т зерновых и зернобобовых культур, 5 млн т сахарной свеклы, 6,4 млн т картофеля, почти 2 млн т овощей, свыше 42 тыс. т льноволокна и 602,5 тыс. т рапса. Реализация скота и птицы в живом весе превысила объемы 2010 года на 19,7%, производство молока - на 10,5%, яиц - на 0,7%.

В текущем году в Беларуси намолочено зерна (без кукурузы) 5,3 млн т при средней урожайности 26,3 ц/га. Накопано 756,8 тыс. т картофеля при урожайности 264 ц/га, собрано овощей 154,8 тыс. т при урожайности 245 ц/га.

За 10 месяцев реализовано около 1,37 млн т скота и птицы в живом весе, молока произведено почти 6 млн т, яиц - 2,3 млрд штук.

По производству картофеля, мяса, молока и яиц на душу населения Беларусь лидирует среди стран СНГ, по производству зерна и овощей занимает пятое место.-0-